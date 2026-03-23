Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
18:38, 23 марта 2026

Интерес россиян к самой закрытой стране мира объяснили отсутствием связи

Зарина Дзагоева
Фото: Danish Siddiqui / Reuters

Эксперт объяснила интерес россиян к самой закрытой стране мира отсутствием связи и доброжелательностью местных. Об этом гендиректор и руководитель туристической фирмы «Восток Интур» Инна Мухина рассказала в беседе с НСН.

Уточняется, что за год популярность Северной Кореи у российских туристов выросла в три раза. По словам Мухиной, корейцы встречают отдыхающих как друзей и стараются создать для них условия «лучше, чем дома».

«Это такой релакс-тур, который помимо погружения в историю позволяет немного отвлечься от суеты, телефонов. Связь там есть только в отеле. Интернет по стране не работает, только внутренняя связь. В Корее есть пляжи с белым песочком. Есть различные развлечения», — отметила специалист.

Ранее сообщалось, что россияне массово полюбили отдых в КНДР — за последние два года турпоток в страну вырос более чем в два раза по сравнению с доковидным периодом. Рост интереса россиян связан с увеличением количества мест для отдыха в стране.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok