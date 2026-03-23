Интерес россиян к самой закрытой стране мира объяснили отсутствием связи

Интерес россиян к Северной Корее объяснили отсутствием связи

Эксперт объяснила интерес россиян к самой закрытой стране мира отсутствием связи и доброжелательностью местных. Об этом гендиректор и руководитель туристической фирмы «Восток Интур» Инна Мухина рассказала в беседе с НСН.

Уточняется, что за год популярность Северной Кореи у российских туристов выросла в три раза. По словам Мухиной, корейцы встречают отдыхающих как друзей и стараются создать для них условия «лучше, чем дома».

«Это такой релакс-тур, который помимо погружения в историю позволяет немного отвлечься от суеты, телефонов. Связь там есть только в отеле. Интернет по стране не работает, только внутренняя связь. В Корее есть пляжи с белым песочком. Есть различные развлечения», — отметила специалист.

Ранее сообщалось, что россияне массово полюбили отдых в КНДР — за последние два года турпоток в страну вырос более чем в два раза по сравнению с доковидным периодом. Рост интереса россиян связан с увеличением количества мест для отдыха в стране.