Кубинец из-за санкций приспособил машину под неожиданный вид топлива

Reuters: Кубинский умелец «заправляет» свой старенький Fiat углем вместо бензина

Нефтяная блокада Кубы вынуждает местных жителей находить неординарные решения для жизни в сложившихся обстоятельствах. В поселении Агуакате, расположенном в 70 километрах от Гаваны, 56-летний механик Хуан Карлос Пино нашел способ обойти санкции, введенные США. Его старенький автомобиль теперь ездит на древесном угле, пишет Reuters.

Имея за плечами только восьмилетку, он смог переделать свой Fiat 1980 года под доступный вид топлива. Созданная Пино конструкция полностью собрана из металлолома и переработанных предметов. Процесс горения древесного угля происходит внутри переделанного баллона из-под пропана, который герметично закрыт крышкой от трансформатора. Очистку газов обеспечивает фильтр, сделанный из пластиковой тары из-под молока, наполненной старой одеждой. Во время одного из первых испытаний его автомобиль преодолел 85 километров с максимальной скоростью 70 километров в час.

Двухцилиндровый автомобиль с характерным 60-литровым баком, припаянным к задней части, издает уникальный звук, выделяющий его среди других машин. Изобретатель стал местной знаменитостью. «В условиях такого кризиса это наилучший вариант из доступных», — говорит Пино. Он добавил, что в планах у него переоборудовать трактор, чтобы иметь возможность обрабатывать землю.

Агентство отмечает, что теперь, когда отключения электричества в стране вошли в норму, а продажа бензина строго лимитирована, стоимость бензина на нелегальном рынке достигла 8 долларов за литр (около 655 рублей), что в шесть раз превышает официальную цену.

