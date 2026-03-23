Профессиональный «покупатель» отсудил миллионы за мелкий дефект на машине

Автодилер выплатил 17,5 миллиона рублей покупателю с регулярными исками в суд

Крупный российский автомобильный дилер был втянут в судебную тяжбу, результатом которой стало решение суда города Саратова о взыскании с продавца 17,5 миллиона рублей за машину, которая стоила в четыре раза дешевле. Как такое стало возможно, «Ленте.ру» рассказал генеральный директор компании «Е.Н. КАРС» Евгений Забелин. К слову, компания впервые в своей истории получила иск от клиента.

Все началось в августе 2024 года, когда жительница Саратова решила купить Nissan X-Trail E-Power 2024 года выпуска. Договор купли-продажи и акт приема-передачи дилер подписал с супругом клиентки, который имел на руках доверенность. Претензий к машине у покупателя не возникло, что подтверждено и видеоотзывом, и звонком представителей компании спустя 14 дней после продажи. Однако сразу после созвона с дилером покупатель отправил претензию на юридический адрес компании. Причем в адресе получателя была допущена ошибка — пропущена одна цифра, из-за чего письмо до адресата не дошло. Ровно через год, в августе 2025 года, продавцу поступил звонок из суда. Оказалось, покупатели подали исковое заявление.

Истцы потребовали расторгнуть договор, вернуть полную стоимость автомобиля, компенсировать затраты на страховку, сигнализацию, постановку на учет и прочие расходы, рассказывает Забелин. «Общая сумма исковых требований достигла 36 миллионов рублей, хотя сам автомобиль стоил 4 200 000 рублей. Согласно закону "О защите прав потребителей", действовавшему до 1 февраля 2026 года, штраф за отказ добровольно удовлетворить требования составлял 1 процент в день. Можно предположить, почему клиент обратился в суд не сразу, а спустя год», — говорит он.

Поводом стало предположение мастера, устанавливавшего сигнализацию. Он заявил, что «имеется частичный окрас заднего бампера». На основании этого покупатель решил, что его права нарушены. Суд назначил экспертизу, которая, отмечает Забелин, подтвердила наличие окрашенного участка площадью 5 квадратных сантиметров. «Специалист заключил, что "повреждение возникло в ходе эксплуатации, но дату его появления установить не удалось, так как на сегодня не существует научно обоснованных методик для определения давности дефекта"», — рассказывает дилер.

Суд первой инстанции постановил взыскать с ответчика около 7 миллионов рублей. «Судом были назначены пени за каждый день неисполнения решения — 94 тысячи рублей. Их начисление началось с 20 ноября 2025 года, то есть со дня, следующего за заседанием», — делится ответчик. То есть еще до того, как он официально получил решение суда. Компания обжаловала вердикт, но 10 марта областной суд Саратова оставил решение без изменений, обязав истца до конца марта вернуть Nissan X-Trail E-Power продавцу.

Евгений Забелин подчеркнул, что суд не обратил внимания на репутацию доверенного лица покупательницы — ее мужа. «В 2016 году его осудили на 8 лет по части 4 статьи 159 Уголовного кодекса (мошенничество в особо крупном размере). После освобождения в 2023 году и до 2025-го он фигурировал в качестве истца или представителя почти в 50 судебных делах, что подтверждают выписки из открытых реестров. Все процессы касались защиты прав потребителей, в том числе в спорах о бытовой технике и двух легковых автомобилях», — рассказывает он.

В настоящее время пострадавшая сторона получила почти 17,5 миллиона рублей, но автомобиль к дилеру еще не вернулся. «Очевидно, его возвращение будет не самым легким, судя по предыдущим судебным делам истца», — предполагает Забелин. Параллельно компания подала заявление в полицию и жалобу в прокуратуру, где сейчас проводятся проверки. Кроме того, направлены обращения в Государственную Думу и главе МВД РФ.

«Решение вопиющее. В какое время и кем покрашен бампер, так и не установлено. Мы будем подавать кассационную жалобу. Кроме того, собираемся возбуждать уголовное дело», — прокомментировал ситуацию юрист Андрей Подшивалов, представлявший интересы компании в апелляции.

