19:05, 23 марта 2026Путешествия

Миф о дешевом отдыхе во Вьетнаме развенчали словами «насекомые, запахи, плесень»

Зарина Дзагоева
Фото: James Pearson / Reuters

Российские туристы развенчали миф о дешевом отдыхе во Вьетнаме словами «насекомые, запахи, плесень». Об этом они рассказали в беседе с 78.ru.

По мнению отдыхающих, которые провели зиму во Вьетнаме, полноценную жизнь в этой курортной стране могут себе позволить только удаленные сотрудники или те, у кого есть накопления. «Все остальное иллюзия», — рассказал один из них. Более того, из-за визовых ограничений приходится каждые 45 дней покидать Вьетнам на короткое время, что осложняет жизнь.

Кроме проблем с документами, россияне часто сталкиваются с насекомыми в доме, запахами, шумом, летней жарой, плесенью на стенах. «По уровню удобств — примерно ноль», — пожаловались туристы.

Ранее россиянам назвали средний чек за отдых во Вьетнаме летом — он составит 270 тысяч рублей. А бюджетный тур в страну Азии может обойтись соотечественникам в 180 тысяч рублей.

