Москвичам назвали время прихода майского тепла

12:38, 23 марта 2026Экономика

Синоптик Тишковец: В Москве в выходные потеплеет до плюс 18 градусов
Елизавета Городищева (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Пелагия Тихонова / РИА Новости

Москвичей в выходные ждет майское тепло, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

По словам синоптика, в Центральной России почти две недели царит апрельское тепло, к концу недели погода уже станет рекордно теплой благодаря господству антициклона.

Однако в ближайшее время тепло будет покидать столичный регион в дневное время: по ночам столбик термометра опустится до минус 3-2 градусов. Лужи, прогретые за день, будут покрываться тонким слоем льда.

В дневные часы ожидается аномальное тепло до плюс 12-15 градусов, в выходные воздух прогреется до плюс 15-18 градусов. Такая температура окажется близкой к рекорду 2020 года, когда столбик термометра поднялся до плюс 17,4 градуса. Такая температура соответствует климатическим показателям начала мая.

В понедельник, 23 марта, максимальная температура воздуха в Москве составит плюс 11-13 градусов, по области — 10-14 градусов.

