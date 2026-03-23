Москвичам рассказали о погоде в понедельник

«Метеоновости»: В Москве 23 марта ожидается облачная погода

В понедельник, 23 марта, в Москве и Подмосковье ожидается облачная погода с прояснениями. Об этом сообщили в агентстве «Метеоновости».

Максимальная температура воздуха в Москве составит плюс 11-13 градусов, по области — 10-14 градусов. Ожидается слабый ветер, атмосферное давление составит 753 миллиметров ртутного столба, относительная влажность воздуха в середине дня — 30-40 процентов.

Сохранится комфортная погода с повышенной температурой воздуха на 4-5 градуса. Также москвичи столкнуться с повышенным атмосферным давлением. Содержание кислорода в ранние утренние часы будет повышенным, днем ожидается в пределах нормы.

Ранее в Гидрометцентре России сообщили, что снег в Москве тает примерно на один-два сантиметра в день, однако в 20-х числах марта он начнет исчезать с улиц города быстрее из-за осадков.

