Москвичам рассказали о погоде в понедельник

07:47, 23 марта 2026

«Метеоновости»: В Москве 23 марта ожидается облачная погода
Елизавета Городищева (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Shatokhina Natalia / Globallookpress

В понедельник, 23 марта, в Москве и Подмосковье ожидается облачная погода с прояснениями. Об этом сообщили в агентстве «Метеоновости».

Максимальная температура воздуха в Москве составит плюс 11-13 градусов, по области — 10-14 градусов. Ожидается слабый ветер, атмосферное давление составит 753 миллиметров ртутного столба, относительная влажность воздуха в середине дня — 30-40 процентов.

Сохранится комфортная погода с повышенной температурой воздуха на 4-5 градуса. Также москвичи столкнуться с повышенным атмосферным давлением. Содержание кислорода в ранние утренние часы будет повышенным, днем ожидается в пределах нормы.

Ранее в Гидрометцентре России сообщили, что снег в Москве тает примерно на один-два сантиметра в день, однако в 20-х числах марта он начнет исчезать с улиц города быстрее из-за осадков.

    Последние новости

    Стало известно о разрушениях в Ленобласти после налета дронов ВСУ

    Губернатор призвал убрать военные автомобили от мест скопления россиян

    В США Трампа назвали сумасшедшим из-за действий в Иране

    Любителей порно предупредили о риске эректильной дисфункции

    Российский губернатор обратился к жителям с просьбой

    Семейная пара попалась на обмане бойцов СВО на миллионы рублей

    Цены на ключевой драгметалл упали до минимума

    Украинских операторов БПЛА отправили в штурмовики

    В России рассказали об усилении мародерства ВСУ в двух городах

    Названы три веские причины громко стонать во время секса

    Все новости
