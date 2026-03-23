20:29, 23 марта 2026

Мужчин предупредили о приводящей к серьезным заболеваниям привычке в туалете

Алиса Дмитриева (Редактор отдела «Из жизни»)

Фото: Lamorenitaestudio / Shutterstock / Fotodom

Врач-дерматолог Кристофер Банкер предупредил мужчин о распространенной ошибке в туалете, приводящей к серьезным заболеваниям. Его слова приводит Daily Mail.

По словам врача, многие мужчины после мочеиспускания не используют туалетную бумагу. В результате этого в интимной зоне остаются капли мочи, которые вызывают ряд заболеваний. «Теперь у нас есть убедительные доказательства, что это является причиной склерозирующего лихена, молочницы, дизурии, сужения крайней плоти и даже рака полового члена», — заявил Банкер.

Дерматолог также добавил, что остатки мочи под крайней плотью создают теплую и влажную среду, благоприятную для размножения бактерий и дрожжей. Одним из возможных последствий этого он назвал воспаление головки полового члена.

Ранее гастроэнтеролог Андрей Симаков рассказал об изменениях в кале, которые нельзя оставлять без внимания. Так, тревожным сигналом проблем со здоровьем врач назвал появление крови в кале.

