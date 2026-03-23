11:57, 23 марта 2026Авто

Названы самые ненадежные автомобили

«РГ»: Volkswagen и Volvo стали худшими в автомобильном рейтинге надежности
Марина Аверкина

Фото: Иван Буранов / Коммерсантъ

Volkswagen и Volvo признаны самыми ненадежными автомобилями. Об этом пишет «Российская газета» («РГ»), ссылаясь на актуальные данные аналитического агентства J.D. Power.

Наихудший показатель у немецкой марки. Владельцы Volkswagen зафиксировали 301 неисправность в расчете на 100 автомобилей. Следом в списке проблемных производителей расположилась Volvo. Для шведского бренда, который у многих ассоциируется с эталонной безопасностью и ресурсом, статистика оказалась близкой к критической — 296 дефектов на 100 машин.

Также ненадежными оказались автомобили марки Land Rover с результатом 274 неисправности, Jeep (267) и Audi (244).

Самыми надежными машинами признаны автомобили Lexus — 151 поломка на 100 автомобилей. Отдельно в отчете был отмечен бизнес-седан Lexus IS, признанный лучшим в своем классе. На втором месте оказался Buick, а далее идут Mini, Cadillac и Chevrolet.

Рейтинг основан на данных опроса американских владельцев, чьи машины находились в эксплуатации три года (автомобили 2023 модельного года). Эксперты проанализировали 184 типа потенциальных дефектов в девяти основных категориях — от силовых агрегатов до электронных ассистентов.

Эксперты отмечают, что основную долю нареканий у лидеров антирейтинга спровоцировали не поломки двигателей, коробок передач или подвески. Клиенты жаловались преимущественно на сбои в работе мультимедийных систем. В частности, Apple CarPlay и Android Auto, модулей Bluetooth, беспроводной зарядки, а также телематических сервисов и системы «воздушных» (over-the-air) обновлений.

Ранее владельцы кроссовера Changan CS35 Plus перечислили типичные проблемы модели.

