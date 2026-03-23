15:56, 23 марта 2026

Перечислены самые дешевые минивэны на российском рынке

Россиянам представили пятерку самых дешевых минивэнов в стране
Марина Аверкина

Кадр: AutoWorld / YouTube 

Минивэны пользуются у россиян стабильным спросом благодаря вместительности и комфорту. Портал «Автоновости дня» изучил предложения дилеров и составил топ-5 самых дешевых моделей на российском рынке.

Лидером по доступности стал заднеприводный BAW MPV. Автомобиль с семиместным салоном сейчас обойдется покупателю за 2,67 миллиона рублей. Машина оснащена двухлитровым атмосферным двигателем мощностью 144 лошадиные силы, работающим в паре с классическим восьмиступенчатым «автоматом».

Следом идет Forthing Yacht, который в 2024 году был признан одним из лучших автомобилей года. С учетом всех дисконтных предложений минимальная цена переднеприводной модели составляет 3,4 миллиона рублей. Под капотом размещен полуторалитровый двигатель от Mitsubishi. В версии Premium отдача мотора достигает 197 лошадиных сил, а в модификации Ixen — 176 сил. В паре с мотором работает семиступенчатая роботизированная трансмиссия с двумя сцеплениями (DCT).

Стоимость на минивэн Haima 7x — 3,6 миллиона рублей. В оснащение входит бензиновый турбированный двигатель рабочим объемом 1,6 литра, мощность которого составляет 182 лошадиные силы. Трансмиссия представлена шестиступенчатым классическим «автоматом».

JAC RF8 2025 модельного года с учетом специального предложения обойдется за 4,775 миллиона рублей. Автомобиль 2026 года при покупке стоит 4,974 миллиона. Для россиян машину оснастили двухлитровым безальтернативным бензиновым турбомотором, работающим в паре с восьмиступенчатым «автоматом». Силовой агрегат выдает 236 лошадиных сил и 390 ньютон-метров крутящего момента.

Замыкает пятерку единственный представитель российского автопрома — переднеприводный Sollers SP7 за 5,075 миллиона рублей. Машина имеет двухлитровый бензиновый турбированный двигатель мощностью 237 лошадиных сил, соответствующий экологическим нормам «Евро-6». Мотор работает в паре с восьмиступенчатым классическим «автоматом».

Ранее стало известно, что на российском автомобильном рынке установлен абсолютный рекорд продаж новых легковых машин с начала 2026 года.

