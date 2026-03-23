14:51, 23 марта 2026Авто

Российский рынок легковых автомобилей установил рекорд 2026 года

Аналитик Целиков: В России на 27,2 % выросли продажи новых легковых машин
Марина Аверкина

Фото: Natalia Shatokhina / NEWS.ru / Globallookpress.com

На российском автомобильном рынке установлен абсолютный рекорд продаж новых легковых машин с начала 2026 года. Об этом в своем Telegram-канале пишет аналитик Сергей Целиков. За минувшую неделю в России было продано почти 24 тысячи единиц, что на 17,5 процента больше по сравнению с предыдущей неделей на 27,2 процента аналогичного показателя годичной давности.

В сегменте легкого коммерческого транспорта также зафиксирован уверенный рост. Показатели реализации относительно предыдущей недели увеличились на 14,5 процентов (1400 проданных единиц). Это наилучший итог недельной реализации в этом году, но в сравнении с 12-й неделей прошлого года есть незначительное отставание в 3,4 процента.

Сегмент грузовых автомобилей вновь превысил отметку в 1 тысячу единиц. Рост относительно предыдущей недели составил 13,5 процента. Несмотря на сохраняющуюся отрицательную динамику к прошлому году на уровне минус 13,7 процентов, разрыв продолжает сокращаться на фоне снижающейся базы прошлого периода.

Более значительный рост зафиксирован в сегменте мототехники. Аналитик связал это с ранним началом мотосезона в этом году. За 12-ю неделю в России было продано 990 мотоциклов, что на 58 процентов превышает показатель неделей ранее и на 10 процентов больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Ранее стало известно, что в России зафиксирован рекордный рост продаж новых подключаемых гибридов. В январе и феврале 2026 года россияне приобрели 7900 таких машин, что превысило показатель аналогичного периода прошлого года на 85 процентов.

    Последние новости

    Трамп приказал ограничить удары по Ирану

    Москвичей предупредили о рекордном потеплении

    Российский фондовый рынок обвалился

    Не знающая о беременности женщина приняла схватки за аппендицит и родила ребенка в штаны

    Два концерта соведущего Сабурова отменили в России

    Задержан подозреваемый в ранении подростка на фуд-корте российского города

    В Европарламенте сделали неожиданное заявление об Иране

    Партнер России заявил о беспрецедентных проблемах в экономике

    Россия стала продавать ЕС больше рыбы

    Трамп захотел пригласить Лукашенко в гости

    Все новости
