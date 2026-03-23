11:05, 23 марта 2026Авто

В России рекордно взлетели продажи одного типа машин

Марина Аверкина

Фото: Wu Zhizun / XinHua / Globallookpress.com

Рекордный рост продаж зафиксировали аналитики в сегменте новых подключаемых гибридов в России. В январе и феврале 2026 года россияне приобрели 7900 таких машин, что превысило показатель аналогичного периода прошлого года на 85 процентов. Об этом пишет «Автостат».

Укрепление положения гибридов произошло на фоне сокращения рынка новых легковых автомобилей в целом — на 3,9 процента. Доля таких машин выросла с 2,6 процента (за аналогичный период 2025 года) до 4,9 процента в первые два месяца текущего года.

Лидером продаж в России стал бренд Voyah — 1756 реализованных машин, что обеспечило марке долю в 22 процента от общего объема сегмента. Вторую строчку заняла Geely (1467 единиц), а третья позиция у Lixiang (1050). Замкнули пятерку лидеров марки Evolute (832) и Lynk&Co (572).

В модельном рейтинге Voyah Free оказался вне конкуренции. За отчетный период дилеры реализовали 1408 таких гибридов. Следом идут Evolute i-Space (832) и Geely EX5 EM-i (820).

Аналитики отмечают, что половина моделей, вошедших в десятку наиболее востребованных гибридов, появилась в российских автосалонах только в прошлом году и ранее не продавалась в России.

Ранее владельцы кроссовера Changan CS35 Plus перечислили типичные проблемы модели.

