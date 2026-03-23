Путин подписал закон о праве выдавать ЧОПам боевое оружие для защиты от БПЛА

20:06, 23 марта 2026Россия

Путин подписал закон, позволяющий выдавать ЧОПам оружие для защиты от БПЛА
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Sputnik / Gavriil Grigorov / Pool / Reuters

Президент России Владимир Путин подписал закон, позволяющий выдавать частным охранным предприятиям (ЧОП) боевое оружие для защиты объектов от беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Отмечается, что соответствующее право получили ЧОПы, учрежденные компаниями топливно-энергетического комплекса (ТЭК), а также стратегическими предприятиями.

Помимо того, право на оружие теперь имеют охранные организации тех структур, которые обеспечивают безопасность критически важных объектов в России.

В 2023 году Путин подписал закон, согласно которому силовые ведомства (МВД, ФСБ, Росгвардия, ФСО, СВР, ФСИН) и организации ведомственной охраны наделили правом пресекать движение любых дронов в воздухе, воде и на земле.

