Раскрыт способ избавиться от шума в батареях

Эксперт ЖКХ Гусаинов: От шума в батареях поможет избавиться УК

Чаще всего шум в радиаторах отопления появляется из-за воздушных пробок. Решить проблему поможет обращение в управляющую компанию (УК), об этом рассказал начальник управления по эксплуатации жилищного фонда префектуры Северного административного округа Москвы Артур Гусаинов в беседе с РИА Новости.

По словам эксперта, воздушные пробки мешают нормальному прохождению воды в батареях. Кроме того, шум может появится из-за неправильной установки или регулировки оборудования, которые приводят к плохому распределению давления и температуры жидкости, а также нарушению циркуляции воды.

Чаще всего россияне сталкиваются с проблемой осенью, в начале отопительного сезона. Гусаинов посоветовал позвонить в УК, специалисты которой проведут диагностику отопительной системы, установят проблему шума и устранят неполадки, если они связаны с централизованной системой отопления.

Ранее россиянам напомнили о штрафе за самовольно установленные радиаторы. Сумма взыскания может составить от тысячи до 1,5 тысячи рублей.