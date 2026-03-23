Россия
22:23, 23 марта 2026Россия

Раскрыто возможное место запуска пытавшихся атаковать Ленобласть беспилотников

Кондратьев: Пытавшиеся атаковать Ленобласть дроны ВСУ запускали из двух областей
Марина Совина
Марина Совина

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Украина могла осуществить атаку дронами по Ленинградской области, запустив их из Сумской и Черниговской областей. Об этом сообщил основатель учебного центра беспилотной авиации, академик Российской инженерной академии Максим Кондратьев в беседе с «Аргументами и фактами».

«Нужно понимать, что мы можем определить регион, откуда стартовали беспилотники. Это приграничные северные регионы Украины», — сказал он. Эксперт сообщил, что Российская армия систематически отслеживает и поражает точки старта украинских БПЛА.

Ранее сообщалось, что очевидцы сняли на видео последствия атаки Вооруженных сил Украины на Ленинградскую область. На выложенных кадрах видна работа средств противовоздушной обороны, также оператор снял гигантский столб дыма, поднимающийся над горизонтом. Какой именно объект попал на видео, не уточняется.

