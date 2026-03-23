16:11, 23 марта 2026Экономика

Россиян предостерегли от частой смены работы

Аналитик Романова: Частая смена места труда может вызвать вопросы у работодателя
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

Частая смена основного места труда может вызвать вопросы у работодателя в ходе собеседования. Об этом риске россиян предупредила HR-директор девелопера Level Group Валентина Романова, ее слова приводит газета «Известия».

Если работодатель заподозрит, что частая смена работы была связана с незавершенными задачами и постоянным недовольством предыдущего начальника, то шансы положительного ответа на собеседовании могут резко снизиться, предупредила эксперт.

Это особенно актуально для опытных топ-менеджеров. Если причиной ухода с работы окажутся незавершенные стратегические задачи, работодатели могут расценить подобное как признак нестабильности. Такой подход к работе может создать негативное впечатление на собеседовании, что чревато отказом в приеме соискателя на новую должность, констатировала Романова.

Ранее граждан также призвали воздержаться от слишком частых больничных. Подобное злоупотребление, пояснил заслуженный юрист России Иван Соловьев, может стать причиной недовольства начальства. Длительное отсутствие на работе, отметил он, способно подорвать деловую репутацию и оказаться поводом для «скрытого недовольства сотрудником». При таком раскладе руководство «при первом удобном случае» поспешит избавиться от такого работника, заключил юрист.

