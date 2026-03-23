Россиян предупредили о раннем нашествии комаров

В 2026 году из-за раннего тепла комары атакуют россиян раньше, чем обычно. О грядущем нашествии насекомых предупредила врач, эксперт лаборатории «Гемотест» Александра Филева, ее слова передает РИАМО.

Эксперт пояснила, что появление комаров на улицах связано установлением стабильного тепла и прогреванием стоячих водоемов, где обитают их личинки. В этом году на фоне аномально высоких температур в марте насекомые могут пробудиться раньше обычного.

Чтобы защититься от укусов, Филева посоветовала использовать репелленты на синтетической основе. «Вещество диэтилтолуамид воздействует на обонятельные рецепторы насекомых, делая человека "невидимым" для них. Альтернативой выступает пикаридин, который обеспечивает длительную защиту и считается более безопасным для детей», — пояснила врач.

Ранее жителей Подмосковья предупредили о начале сезона активности клещей. Они являются переносчиками опасных инфекций, включая клещевой энцефалит и боррелиоз (болезнь Лайма), напомнили в Минэкологии.