Жителей Подмосковья предупредили о клещах

Минэкологии Подмосковья предупредило о начале сезона активности клещей

В Московской области начался сезон активности клещей, сообщила пресс-служба регионального министерства экологии и природопользования в Telegram-канале.

Кровососущие членистоногие активизируются с наступлением устойчивого тепла. В группу риска входят дети и домашние животные, которые наиболее подвержены укусам. Клещи являются переносчиками опасных инфекций, включая клещевой энцефалит и боррелиоз (болезнь Лайма), напомнили в Минэкологии.

Жителям Подмосковья сообщили, что клещи не нападают с деревьев — они обитают во влажных, затененных зонах с высоким травостоем и кустарником. Наибольшую осторожность следует проявлять в лесах, парках, садах, на дачных участках и вдоль лесных тропинок.

Ранее россиян предупредили о клещах рода Hyalomma (хиаломма), которые отличаются крупными размерами, прочным панцирем и способностью преследовать жертву. Наибольшую активность Hyalomma проявляют в Волгоградской и Астраханской областях, а также в Калмыкии.