15:49, 23 марта 2026Экономика

Жителей Подмосковья предупредили о клещах

Минэкологии Подмосковья предупредило о начале сезона активности клещей
Елизавета Городищева
Елизавета Городищева (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

В Московской области начался сезон активности клещей, сообщила пресс-служба регионального министерства экологии и природопользования в Telegram-канале.

Кровососущие членистоногие активизируются с наступлением устойчивого тепла. В группу риска входят дети и домашние животные, которые наиболее подвержены укусам. Клещи являются переносчиками опасных инфекций, включая клещевой энцефалит и боррелиоз (болезнь Лайма), напомнили в Минэкологии.

Жителям Подмосковья сообщили, что клещи не нападают с деревьев — они обитают во влажных, затененных зонах с высоким травостоем и кустарником. Наибольшую осторожность следует проявлять в лесах, парках, садах, на дачных участках и вдоль лесных тропинок.

Ранее россиян предупредили о клещах рода Hyalomma (хиаломма), которые отличаются крупными размерами, прочным панцирем и способностью преследовать жертву. Наибольшую активность Hyalomma проявляют в Волгоградской и Астраханской областях, а также в Калмыкии.

    Последние новости

    Россия остановила экспорт нефти из ключевых портов

    Россияне резко потеряли интерес к машинам ушедшего из России бренда

    В России отреагировали на попытки Украины отрезать Венгрию от российских энергоресурсов

    В России отреагировали на желание постсоветской страны вступить в «коалицию желающих»

    Лолита прокомментировала скандал с депутатом словами «Норрису точно накакать»

    В российском регионе годовалый ребенок не выжил из-за электронных сигарет

    Поставлен вопрос о собственности на OnlyFans

    Во время жестокой расправы пасынок Намина говорил о дьявольщине

    Россия нашла нового покупателя газа

    Путин и Пашинян договорились встретиться

    Все новости
