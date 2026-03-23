Россиянин описал отдых на вотчине Деда Мороза весной фразой «северная сказка без очередей»

Российский тревел-блогер Алексей Жирухин побывал на вотчине Деда Мороза — в Великом Устюге — весной и описал его фразой «северная сказка без очередей». Своими впечатлениями он поделился в личном блоге «Путешествия со смыслом» на платформе «Дзен».

«Устюг весной — это возможность увидеть вотчину без новогоднего ажиотажа и очередей, когда волшебство принадлежит только вам», — отметил автор публикации.

Россиянин признался, что они с женой неспешно гуляли по центру с деревянными купеческими особняками и тихой набережной, а затем свернули с туристических троп к Михайло-Архангельскому монастырю, основанному в 1212 году, и прошли мимо Дымковской слободы на другом берегу реки Сухоны.

Путешественник также рассказал, что они остановились в отеле, расположенному в пяти минутах пешком от вотчины Деда Мороза. «Никаких случайных людей, никакого фонового шума. Только сосны, снег и то самое ощущение, когда легкие наполняются чистым воздухом, а тревоги остаются где-то позади», — признался Жирухин.

Ранее этот же тревел-блогер побывал в Великом Устюге зимой и удивился ценам на услуги. По его словам, семье из трех человек такая поездка обойдется примерно в 20 тысяч рублей в день.

