Россиянин описал поездку на родину Деда Мороза фразой «массовая психотерапия»

Российский тревел-блогер Алексей Жирухин побывал на родине Деда Мороза — в Великом Устюге — и удивился ценам на услуги. Своими впечатлениями он поделился в личном блоге «Путешествия со смыслом» на платформе «Дзен».

Автор публикации отметил, что семье из трех человек такая поездка обойдется примерно в 20 тысяч рублей в день. Входной билет в резиденцию Деда Мороза стоит 4,3 тысячи рублей на всех, аудиенция у зимнего волшебника — еще 4,2 тысячи рублей, входной билет в зоопарк — 2 тысячи рублей, еда — 6 тысяч рублей, а фото и развлечения — 3 тысячи рублей.

Блогер признался, что, несмотря на высокие цены, «волшебство все равно работает». Вокруг резиденции расположен тихий сосновый бор, который дарит ощущение детства, на Тропе сказок устраивает перформанс Баба-Яга, а на местной почте оставляют письма даже взрослые. «Просьбы — про родителей, кредиты, здоровье и спокойную жизнь. В этот момент понимаешь: Устюг — это не столько туризм, сколько массовая психотерапия», — такой фразой описал увиденное россиянин.

Жирухин также дал несколько советов тем, кто хочет «не разориться и все-таки увидеть волшебство». Во-первых, он порекомендовал ехать в Великий Устюг в феврале или марте, когда нет толп туристов и цены ниже. Во-вторых — брать еду с собой, что поможет сэкономить пять-шесть тысяч рублей в день. Кроме того, автор отметил, что письмо Деду Морозу можно распечатать дома — красиво и бесплатно.

«Есть вещи, которые никто не сможет испортить: лес из сказок Бажова, мягкий снег, светящиеся тропинки и зоопарк, который лучше, чем в некоторых столицах», — заключил он.

Ранее другая российская тревел-блогерша порекомендовала соотечественникам воздержаться от поездок в Великий Устюг. По ее словам, билеты туда не отыскать из-за высокого спроса.