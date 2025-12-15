Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
07:30, 15 декабря 2025Путешествия

Россиянин описал поездку на родину Деда Мороза фразой «массовая психотерапия»

Алина Черненко

Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

Российский тревел-блогер Алексей Жирухин побывал на родине Деда Мороза — в Великом Устюге — и удивился ценам на услуги. Своими впечатлениями он поделился в личном блоге «Путешествия со смыслом» на платформе «Дзен».

Автор публикации отметил, что семье из трех человек такая поездка обойдется примерно в 20 тысяч рублей в день. Входной билет в резиденцию Деда Мороза стоит 4,3 тысячи рублей на всех, аудиенция у зимнего волшебника — еще 4,2 тысячи рублей, входной билет в зоопарк — 2 тысячи рублей, еда — 6 тысяч рублей, а фото и развлечения — 3 тысячи рублей.

Материалы по теме:
Зимние волшебники российского Севера. Сколько в России Дедов Морозов?
Зимние волшебники российского Севера.Сколько в России Дедов Морозов?
11 декабря 2025
Резиденция Деда Мороза в Великом Устюге: как добраться, что посмотреть, сколько стоит поездка на Новый год — 2026
Резиденция Деда Мороза в Великом Устюге:как добраться, что посмотреть, сколько стоит поездка на Новый год — 2026
11 ноября 2025

Блогер признался, что, несмотря на высокие цены, «волшебство все равно работает». Вокруг резиденции расположен тихий сосновый бор, который дарит ощущение детства, на Тропе сказок устраивает перформанс Баба-Яга, а на местной почте оставляют письма даже взрослые. «Просьбы — про родителей, кредиты, здоровье и спокойную жизнь. В этот момент понимаешь: Устюг — это не столько туризм, сколько массовая психотерапия», — такой фразой описал увиденное россиянин.

Жирухин также дал несколько советов тем, кто хочет «не разориться и все-таки увидеть волшебство». Во-первых, он порекомендовал ехать в Великий Устюг в феврале или марте, когда нет толп туристов и цены ниже. Во-вторых — брать еду с собой, что поможет сэкономить пять-шесть тысяч рублей в день. Кроме того, автор отметил, что письмо Деду Морозу можно распечатать дома — красиво и бесплатно.

«Есть вещи, которые никто не сможет испортить: лес из сказок Бажова, мягкий снег, светящиеся тропинки и зоопарк, который лучше, чем в некоторых столицах», — заключил он.

Ранее другая российская тревел-блогерша порекомендовала соотечественникам воздержаться от поездок в Великий Устюг. По ее словам, билеты туда не отыскать из-за высокого спроса.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Россию предупредили о подготовке масштабной «подобной Перл-Харбору» провокации от ЕС

    В России заговорили о «новой пенсионной реформе»

    Иранская валюта рекордно подешевела к доллару

    Система ПВО сбила три атаковавших Москву БПЛА

    Жители российского региона остались без воды после массированной атаки БПЛА

    Россиянин описал поездку на родину Деда Мороза фразой «массовая психотерапия»

    Эксперт назвал необычные способы сжечь калории перед Новым годом

    Бывшая сотрудница психиатрической больницы рассказала о самом странном пациенте

    Главный недостаток смартфонов Xiaomi объяснили

    В США обвинили Зеленского во взятии украинцев в заложники

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok