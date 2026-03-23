Россиянка обвинила врачей в смерти ребенка при родах

Жительница ХМАО обвинила врачей в смерти ребенка при родах

Жительница Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО) обвинила врачей в смерти ребенка при родах. Об этом пишет Ura.ru.

Семья подала иск в суд и потребовала с больницы восемь миллионов рублей моральной компенсации. Как рассказала изданию представляющая интересы потерпевшей стороны юрист Юлия Липинская, россиянке не провели кесарево сечение, несмотря на противопоказания для естественных родов.

Согласно заключению экспертизы, медработники неверно рассчитали массу плода и ширину таза женщины, в результате чего ребенок не выжил.

На данный момент одному из врачей предъявили обвинение по статье 109 УК РФ. «Мы ждем передачи дела в суд», — добавила юрист.

Ранее сообщалось, что за время новогодних праздников в больнице Кемеровской области не стало минимум девять младенцев. После этого роддом закрыли на карантин, а правоохранительные органы начали расследование.