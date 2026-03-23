07:30, 23 марта 2026

Россиянка описала отдых на Мальдивах фразой «может быть бюджетнее Таиланда»

Алина Черненко

Фото: Martin Moxter / imagebroker.com / Globallookpress.com

Российская тревел-блогерша опровергла миф о дороговизне отдыха на Мальдивах. Своим мнением она поделилась в личном блоге «Интересные путешествия» на платформе «Дзен».

Автор публикации отметила, что в 2026 году это островное государство внезапно перестало быть закрытым клубом для избранных. По ее словам, в феврале тур на Мальдивы можно было найти по цене от 162 до 180 тысяч рублей на двоих. В эту стоимость входят перелет, трансфер и проживание (например, в гостевом доме на локальном острове с завтраками).

«А теперь вспомним Таиланд. Тур на двоих на Пхукет в высокий сезон стартует в среднем от 230 тысяч рублей. Получается интересная картина: Мальдивы могут быть даже бюджетнее популярного Таиланда!» — такими фразами описала стоимость отдыха на любимом курорте богачей россиянка.

Путешественница добавила, что альтернативой Мальдивам часто называют вьетнамский остров Фукуок, однако, по ее словам, цены на билеты и жилье на этом курорте «кусаются».

Блогерша также отметила, что в 2026 году на Мальдивы есть много рейсов из России, а конкуренция перевозчиков сдерживает цены. Кроме того, соотечественникам не нужна виза, главное — чтобы паспорт был действителен полгода.

Ранее другая российская тревел-блогерша побывала в столице Мальдивской Республики — Мале — и призналась, что это «совсем не те Мальдивы, которые видят большинство туристов». Она пожаловалась, что ей было страшно ходить по улицам ночью.

