09:11, 23 марта 2026

Российский школьник украл 42 пары носков ради друзей

В Бурятии 16-летний школьник попался на краже носков на 27 тысяч рублей
Владимир Седов
Владимир Седов

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

В Республике Бурятия задержали 16-летнего школьника из Улан-Удэ, подозреваемого в краже 42 пар носков. Об этом сообщает ТАСС.

По данным агентства, юноша занимался кражами на протяжении трех вечеров. Как только продавец покидал рабочее место, воришка отжимал противокражные ставни и забирал носки, которые позже дарил свои друзьям и знакомым. Общая сумма ущерба составила 27 тысяч рублей. Отмечается, что ранее молодой человек уже имел судимость за угон автомобиля.

Ранее в Красноярском крае два школьника 13 и 14 лет стали фигурантами дела о краже сельскохозяйственных животных.

