18:29, 26 августа 2025Силовые структуры

Мечта о собственной ферме толкнула российских подростков на преступление

В Красноярском крае два школьника украли коз и кур ради создания своей фермы
Владимир Седов
Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Telegram-канал «МВД 24»

В Красноярском крае два школьника 13 и 14 лет стали фигурантами дела о краже сельскохозяйственных животных. Об этом в своем Telegram-канале сообщает региональное управление МВД.

По данным следствия, на преступление подростков толкнула мечта о собственной ферме. Школьники украли у соседа семь кур и одного петуха, а после вывели из загона другого соседа двух его коз. Преступление было раскрыто по горячим следам. В отношении начинающих фермеров собраны материалы для постановки на учет в подразделении по делам несовершеннолетних.

Стоимость кур владелец оценил в 4000 рублей, похищенных коз в 40 тысяч рублей.

Ранее в Северной Осетии был задержан мужчина, похитивший 6 миллионов рублей на развитие конефермы.

