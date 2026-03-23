10:20, 23 марта 2026Культура

SHAMAN ответил на вопрос о детях в браке с Мизулиной

SHAMAN заявил, что важные решения принимает вместе с Екатериной Мизулиной
Ольга Коровина

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Заслуженный артист России Ярослав Дронов, известный под псевдонимом SHAMAN, ответил на вопрос о будущих детях в браке с главой Лиги безопасного интернета Екатериной Мизулиной. Его комментарий передает «Пятый канал».

«Поживем — увидим. Тут как бог даст», — заявил исполнитель. Певец добавил, что не стоит торопить события.

По словам Дронова, в его семье все важные решения принимаются совместно. Артист отметил, что его отношения с супругой построены на взаимном уважении и равенстве.

Известно, что от первого брака у Дронова есть дочь Варвара, девочка родилась в 2014 году. О том, что Мизулина и Дронов поженились, стало известно 5 ноября 2025 года. Для церемонии они выбрали ЗАГС Донецка, поздравить их приехал глава Донецкой народной республики Денис Пушилин.

    Последние новости

    Раскрыт убедивший Трампа ударить по Ирану аргумент Нетаньяху

    В МИД оценили вероятность начала наземной операции США в Иране

    МИД России отреагировал на ультиматум Трампа Ирану

    Россияне массово устремились на курорт Китая

    Переписка в Telegram стоила россиянину 13 лет свободы

    В МИД России высказались о контактах по конфликту на Ближнем Востоке

    В МИД высказались о дате новых переговоров по Украине

    SHAMAN ответил на вопрос о детях в браке с Мизулиной

    В Турции заявили о невозможности сохранить нейтралитет в иранском конфликте

    Уехавший в США российский журналист раскрыл парадокс Америки

    Все новости
