SHAMAN ответил на вопрос о детях в браке с Мизулиной

SHAMAN заявил, что важные решения принимает вместе с Екатериной Мизулиной

Заслуженный артист России Ярослав Дронов, известный под псевдонимом SHAMAN, ответил на вопрос о будущих детях в браке с главой Лиги безопасного интернета Екатериной Мизулиной. Его комментарий передает «Пятый канал».

«Поживем — увидим. Тут как бог даст», — заявил исполнитель. Певец добавил, что не стоит торопить события.

По словам Дронова, в его семье все важные решения принимаются совместно. Артист отметил, что его отношения с супругой построены на взаимном уважении и равенстве.

Известно, что от первого брака у Дронова есть дочь Варвара, девочка родилась в 2014 году. О том, что Мизулина и Дронов поженились, стало известно 5 ноября 2025 года. Для церемонии они выбрали ЗАГС Донецка, поздравить их приехал глава Донецкой народной республики Денис Пушилин.