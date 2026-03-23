Сотрудник и владелец отеля в Индии заманили девушку и изнасиловали с бандой сообщников

The Times of India: Сотрудник и владелец отеля в Индии изнасиловали девушку

Сотрудник и владелец отеля в индийском городе Самастипур заманили девушку и изнасиловали ее с бандой сообщников из нескольких человек. Об этом сообщает The Times of India.

Уточняется, что инцидент произошел 20 марта. С 23-летней жертвой из соседнего города Калькутта связался ее знакомый Дилип Кумар, работавший в гостинице в Самастипур. Он пригласил ее приехать к нему, однако там девушку похитили насильники, в том числе Кумар и хозяин отеля.

Они отвезли пострадавшую в другую гостиницу, где, по ее словам, подвергли ее групповому изнасилованию. Всего преступников было шестеро. На утро жертве удалось сбежать и обратиться в полицию. Ведется расследование.

