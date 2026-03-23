В России обратили внимание на поведение США и Таджикистана в годовщину теракта в «Крокусе»

Депутат МГД Медведев: Посольство Таджикистана промолчало в годовщину «Крокуса»

В отличие от посольства США, посольство Таджикистана промолчало в годовщину теракта в «Крокусе» и не выразило России соболезнований. На поведение дипломатов двух стран обратил внимание депутат Мосгордумы (МГД) Андрей Медведев.

По его словам, у него нет сомнений, что США является противником России, однако публикация соболезнований посольством страны говорит о Штатах как о честном противнике.

«Честный в определенном смысле и открытый противник всегда лучше. Лучше, чем кто и что? А что, нужны пояснения?» — написал в блоге он.

Теракт в «Крокусе» произошел 22 марта 2024 года. Четверо вооруженных мужчин ворвались в здание и открыли огонь по людям, находившимся в нем. В результате стрельбы и последующего поджога пострадали 609 человек. Жертвами нападения стали 150 посетителей. 14 из 15 фигурантов дела о теракте — обладатели паспортов Таджикистана