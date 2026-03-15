09:26, 15 марта 2026Россия

Число жертв теракта в «Крокусе» выросло

Константин Лысяков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

Число жертв теракта в концертном зале «Крокус Сити Холл» в подмосковном Красногорске выросло. О смерти еще одной потерпевшей сообщила адвокат Людмила Айвар в беседе с ТАСС.

По ее словам, 42-летняя Наталья Скисова получила при нападении террористов тяжелое ранение и почти два года проходила курс лечения . Спасти ее не удалось. «Последствия причинения вреда», — сказала Айвар.

Ранее Следственный комитет России сообщил «Ленте.ру», что по состоянию на 12 марта 2026 года жертвами теракта в «Крокусе» стали 149 человек. Еще один человек считается пропавшим без вести. Травмы различной тяжести получили 609 граждан. Общий ущерб от нападения оценивается в шесть миллиардов рублей.

Материалы по теме:
«Спотыкалась об угоревших» Россиянка в мельчайших деталях описала спасение от террористов в «Крокусе». Что она видела?
29 марта 2024
«Они были в этом ужасе» Как судмедэксперты пытаются опознать тела всех погибших во время теракта в «Крокусе»
2 апреля 2024
«Я бежал, а они шли по пятам» Год назад произошел теракт в «Крокусе». Через что прошли выжившие, чтобы спастись от пуль и огня?
22 марта 2025

Вечером 22 марта 2024 года группа вооруженных террористов проникла в «Крокус Сити Холл», где проходили концерт группы «Пикник» и чемпионат России по танцевальному спорту. Преступники открыли прицельный огонь по посетителям, а также подожгли концертный зал, заблокировав в здании людей. Затем они предприняли попытку скрыться на белом Renault Symbol, но были задержаны в районе деревни Хацунь Карачевского района Брянской области. По итогам судебного процесса над участниками теракта вынесено 15 пожизненных сроков, четыре приговора от 19 до 22 лет в колониях строгого режима, а также взыскано компенсаций по ущербу на общую сумму пять миллиардов рублей.

    Последние новости

    Раскрыт ответ Стармера на критику Трампа по иранскому конфликту

    В Крыму примут новые решения по активам украинских олигархов

    Москвичам пообещали рекордное тепло

    Стало известно о массовом сокрытии потерь в одной из бригад ВСУ

    Бизнесмена объявили в розыск по делу о мошенничестве экс-замдиректора «Калашникова»

    Число жертв теракта в «Крокусе» выросло

    Журналист Карлсон рассказал о готовящемся против него уголовном деле

    Российские бойцы уничтожили «очень сложную» американскую цель

    Стало известно о судьбе брошенных в посадках тел бойцов ВСУ

    В КСИР заявили об освобождении танкеров с иранской нефтью в тысячах километров от страны

    Все новости
