Число жертв теракта в «Крокусе» выросло

Адвокат Айвар сообщила о смерти пострадавшей при теракте в «Крокусе»

Число жертв теракта в концертном зале «Крокус Сити Холл» в подмосковном Красногорске выросло. О смерти еще одной потерпевшей сообщила адвокат Людмила Айвар в беседе с ТАСС.

По ее словам, 42-летняя Наталья Скисова получила при нападении террористов тяжелое ранение и почти два года проходила курс лечения . Спасти ее не удалось. «Последствия причинения вреда», — сказала Айвар.

Ранее Следственный комитет России сообщил «Ленте.ру», что по состоянию на 12 марта 2026 года жертвами теракта в «Крокусе» стали 149 человек. Еще один человек считается пропавшим без вести. Травмы различной тяжести получили 609 граждан. Общий ущерб от нападения оценивается в шесть миллиардов рублей.

Вечером 22 марта 2024 года группа вооруженных террористов проникла в «Крокус Сити Холл», где проходили концерт группы «Пикник» и чемпионат России по танцевальному спорту. Преступники открыли прицельный огонь по посетителям, а также подожгли концертный зал, заблокировав в здании людей. Затем они предприняли попытку скрыться на белом Renault Symbol, но были задержаны в районе деревни Хацунь Карачевского района Брянской области. По итогам судебного процесса над участниками теракта вынесено 15 пожизненных сроков, четыре приговора от 19 до 22 лет в колониях строгого режима, а также взыскано компенсаций по ущербу на общую сумму пять миллиардов рублей.