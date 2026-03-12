Раскрыто число жертв теракта в «Крокусе»

СК: 149 человек погибли после теракта в «Крокусе», 609 пострадали

В результате теракта в подмосковном концертном зале «Крокус Сити Холл» погибли 149 человек. Об этом «Ленте.ру» сообщила официальный представитель Следственного комитета России (СКР) Светлана Петренко.

Один человек считается пропавшим без вести, ранения и травмы различной степени тяжести получили 609 граждан. Петренко добавила, что общий ущерб от нападения оценивается в шесть миллиардов рублей.

Теракт в «Крокус Сити Холле» произошел 22 марта 2024 года — в день выступления рок-группы «Пикник». Перед концертом четверо вооруженных людей ворвались в зал и открыли стрельбу, подожгли здание, а затем скрылись. 12 марта Второй Западный окружной военный суд вынес приговор террористам и их пособникам.