Пособникам совершивших теракт в «Крокусе» вынесли приговор

Суд приговорил предоставивших квартиру и авто террористам из «Крокуса» Исломовых

Второй Западный окружной военный суд приговорил четверых пособников террористов, которые напали на подмосковный концертный зал «Крокус Сити Холл». Об этом сообщает РИА Новости.

Речь идет об Исроиле, Диловаре и Аминчоне Исломовых, а также об Алишере Касимове (все четверо внесены в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга).

Исломовы получили по 19 лет 11 месяцев лишения свободы. Алишера Касимова приговорили к 22 годам 10 месяцам лишения свободы.

По версии следствия Исломовы помогали напавшим на «Крокус» террористам с квартирой, машиной и деньгами. Касимов продал исполнителям теракта белый «Рено Логан».

Ранее Второй Западный окружной военный суд вынес приговор исполнителям теракта.

Теракт в «Крокус Сити Холле» произошел 22 марта 2024 года — в день выступления рок-группы «Пикник». Перед концертом четверо вооруженных людей ворвались в зал и открыли стрельбу, подожгли здание, а затем скрылись.