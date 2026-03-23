В России рассказали об усилении мародерства ВСУ в двух городах

Марочко: Мародерство ВСУ усиливается в Славянске из-за продвижения ВС РФ

Мародерство Вооруженных сил Украины (ВСУ) усиливается в Славянске и Краматорске по мере продвижения российских войск. Об этом рассказал военный эксперт Андрей Марочко в беседе с ТАСС.

«В Славянске и Краматорске уже действуют мародеры из числа украинских боевиков, поскольку мы продвигаемся к этим населенным пунктам», — отметил он.

По его словам, мародерство усиливается по мере продвижения Вооруженных сил (ВС) РФ. Это связано с якобы угрозой уничтожения городов.

20 марта командир разведывательно-штурмового отряда бригады «Волки» с позывным Журба рассказал, что российские войска продвигаются под Славянском и Краматорском через плотную оборону Вооруженных сил Украины. По его словам, украинские военные «довольно упорно обороняют свои позиции» и «бьются до конца».