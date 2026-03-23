16:56, 23 марта 2026

В смартфоне Samsung нашли секретную функцию

В смартфонах Samsung обнаружили скрытую функцию веб-камеры для компьютера
Андрей Ставицкий
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Joan Cros / NurPhoto via Getty Images

В новых смартфонах Samsung обнаружили скрытую функцию веб-камеры. Об этом сообщает издание Android Authority.

Новая особенность Galaxy S26 позволяет использовать камеру телефона в качестве веб-камеры во время видеозвонка. Для этого нужно подключить девайс к компьютеру — он будет получать картинку с камеры смартфона. Журналисты объяснили, что секретную функцию изначально добавили инженеры Google, а затем ее адаптировали специалисты Samsung.

«Для большинства пользователей эта функция очень полезна. Камеры смартфонов, включая Galaxy S26, значительно лучше веб-камер большинства ноутбуков», — отметили журналисты. По их словам, встроенные камеры, как правило, передают изображение высокого качества, обладают улучшенной цветопередачей и обеспечивают более широкий динамический диапазон.

В материале говорится, что новая функция доступна даже не на всех смартфонах Samsung под управлением One UI 8.5 — так, в девайсах Galaxy S25 ее нет. Однако она должна появиться позже, так как основана на встроенных возможностях Android.

Ранее журналисты издания Android Authority нашли в новых смартфонах Samsung Galaxy S26 предустановленные приложения на 17 гигабайт. Большинство программ назвали малополезными для пользователей.

