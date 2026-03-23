WhatsApp и запрет на VPN помешали российскому судье раскрыть преступление

Суд отложил заседание по делу экс-главы владимирского Минздрава из-за WhatsApp

Судья не смог зайти в WhatsApp (принадлежит Meta, которая признана экстремистской организацией в РФ) бывшего министра здравоохранения Владимирской области Валерия Янина, где могли оказаться доказательства его преступлений. Об этом сообщает Mash.

По версии следствия, с 2021 года Янин, занимая пост главврача Александровской районной больницы, начислял подчиненным повышенные материальные выплаты и частично забирал их себе. Похожую махинацию он осуществлял и после назначения на новую должность.

Одним из главных доказательств вины подсудимого стала его переписка в WhatsApp с одной из сотрудниц. Суду предложили посмотреть ее в телефоне Янина, распечаток предоставлено не было. Однако зайти в приложение так и не получилось из-за замедления, а использовать сервис VPN судья не стал, так как это запрещено.

Заседание отложили. В случае если проблему не решат, сомнения будут трактоваться в пользу обвиняемого.

Об аресте Янина сообщалось 13 декабря 2024 года. Ему вменили превышение должностных полномочий.

