Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
13:34, 23 марта 2026Силовые структуры

WhatsApp и запрет на VPN помешали российскому судье раскрыть преступление

Суд отложил заседание по делу экс-главы владимирского Минздрава из-за WhatsApp
Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Rodolfo Buhrer / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Судья не смог зайти в WhatsApp (принадлежит Meta, которая признана экстремистской организацией в РФ) бывшего министра здравоохранения Владимирской области Валерия Янина, где могли оказаться доказательства его преступлений. Об этом сообщает Mash.

По версии следствия, с 2021 года Янин, занимая пост главврача Александровской районной больницы, начислял подчиненным повышенные материальные выплаты и частично забирал их себе. Похожую махинацию он осуществлял и после назначения на новую должность.

Одним из главных доказательств вины подсудимого стала его переписка в WhatsApp с одной из сотрудниц. Суду предложили посмотреть ее в телефоне Янина, распечаток предоставлено не было. Однако зайти в приложение так и не получилось из-за замедления, а использовать сервис VPN судья не стал, так как это запрещено.

Заседание отложили. В случае если проблему не решат, сомнения будут трактоваться в пользу обвиняемого.

Об аресте Янина сообщалось 13 декабря 2024 года. Ему вменили превышение должностных полномочий.

Ранее сообщалось, что в Башкирии четырех полицейских заподозрили в вымогательстве у наркоторговцев.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok