Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
10:50, 23 марта 2026Силовые структуры

Российские полицейские вымогали миллионы у торговцев наркотиками

В Башкирии четырех полицейских заподозрили в вымогательстве у наркоторговцев
Владимир Седов
Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Станислав Трифонов / «Лента.ру»

В республике Башкортостан четырех полицейских заподозрили в вымогательстве у торговцев наркотиками. Об этом сообщает РИА Новости.

По данным следствия, в 2025 году обвиняемые выявили трех мужчин, занимавшихся наркоторговлей и потребовали у них 1,3 миллиона рублей за непривлечение к уголовной ответственности. Чтобы диллеры были сговорчивее силовики избили их и забрали 300 тысяч рублей. После того, как о подозрениях, павших на сотрудников полиции, стало известно руководству республиканского управления МВД, началась служебная проверка.

Ранее сообщалось, что в Красноярске бывшие полицейские подбросили похищенному ими россиянину наркотики.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok