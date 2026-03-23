Российские полицейские вымогали миллионы у торговцев наркотиками

В Башкирии четырех полицейских заподозрили в вымогательстве у наркоторговцев

В республике Башкортостан четырех полицейских заподозрили в вымогательстве у торговцев наркотиками. Об этом сообщает РИА Новости.

По данным следствия, в 2025 году обвиняемые выявили трех мужчин, занимавшихся наркоторговлей и потребовали у них 1,3 миллиона рублей за непривлечение к уголовной ответственности. Чтобы диллеры были сговорчивее силовики избили их и забрали 300 тысяч рублей. После того, как о подозрениях, павших на сотрудников полиции, стало известно руководству республиканского управления МВД, началась служебная проверка.

Ранее сообщалось, что в Красноярске бывшие полицейские подбросили похищенному ими россиянину наркотики.