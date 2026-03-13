Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
08:58, 13 марта 2026Силовые структуры

Полицейские подбросили похищенному ими россиянину наркотики и вымогали деньги

В Красноярске полицейским дали срок за подброшенные наркотики и вымогательство
Владимир Седов
Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

В Красноярске бывшего заместителя начальника полиции по оперативной работе Михаила Привалихина и оперуполномоченного признали виновными в превышении должностных полномочий и приговорили к 17 и 13,5 годам колонии соответственно. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

Как установил суд, в июне 2018 года по приказу осужденного замначальника без законных оснований его подчиненные задержали двоих жителей Красноярска, 28-ми и 29-ти лет. На похищенных надели наручники, а в карман одного из них поместили муляж наркотического средства, который затем показательно изъяли. Полицейский начал вымогать деньги, угрожая, что если получит взятку, то не будет проводить дальнейшие оперативно-розыскные мероприятия.

В дальнейшем о действиях подозреваемых стало известно сотрудникам правоохранительных органов после того, как Привалихин был задержан и осужден за коррупцию и разглашение государственной тайны.

Ранее в Челябинской области суд приговорил двух бывших сотрудников отдельного взвода патрульно-постовой службы к девяти годам колонии строгого режима по делу о вымогательстве наркотиков.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Постсоветская страна пообещала не принимать российские танкеры

    Москвичам рассказали о погоде в пятницу

    Азиатская страна захотела покупать российскую нефть

    Уехавший из России блогер-иноагент рассказал о тоске по стране

    Блогерша описала российский магазин в Европе словами «цена на гречку — почти бесплатно»

    Футболист «Зенита» Глушенков назвал желаемые европейские клубы для перехода

    Президенты стран НАТО оказались у границы с Белоруссией

    В ударе «Томагавком» по детям в Иране обвинили ИИ

    У известной 26-летней актрисы загорелось лицо в день рождения

    В Конгрессе США назвали виновного в нанесении удара по школе в Иране

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok