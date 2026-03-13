Полицейские подбросили похищенному ими россиянину наркотики и вымогали деньги

В Красноярске полицейским дали срок за подброшенные наркотики и вымогательство

В Красноярске бывшего заместителя начальника полиции по оперативной работе Михаила Привалихина и оперуполномоченного признали виновными в превышении должностных полномочий и приговорили к 17 и 13,5 годам колонии соответственно. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

Как установил суд, в июне 2018 года по приказу осужденного замначальника без законных оснований его подчиненные задержали двоих жителей Красноярска, 28-ми и 29-ти лет. На похищенных надели наручники, а в карман одного из них поместили муляж наркотического средства, который затем показательно изъяли. Полицейский начал вымогать деньги, угрожая, что если получит взятку, то не будет проводить дальнейшие оперативно-розыскные мероприятия.

В дальнейшем о действиях подозреваемых стало известно сотрудникам правоохранительных органов после того, как Привалихин был задержан и осужден за коррупцию и разглашение государственной тайны.

Ранее в Челябинской области суд приговорил двух бывших сотрудников отдельного взвода патрульно-постовой службы к девяти годам колонии строгого режима по делу о вымогательстве наркотиков.