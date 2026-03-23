Житель Крыма поддержал диверсии и теракты на территории России

В Крыму россиянина задержали за оправдание действий террористов и диверсантов

В Крыму ФСБ задержала местного жителя в рамках расследования уголовного дела об оправдании терроризма. Об этом со ссылкой на ФСБ сообщает ТАСС.

По данным следствия, житель Алупки 1971 года рождения публиковал комментарии в которых поддерживал действия террористов на территории России и выражал солидарность с участниками террористического сообщества. По ходатайству следствия на время расследования уголовного дела подозреваемого арестовали и отправили в СИЗО.

Ранее сообщалось, что житель Петербурга арестован по трем эпизодам дела о публичных призывах к терроризму.