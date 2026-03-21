В Петербурге арестовали мужчину по делу о публичных призывах к терроризму

В Петербурге мужчину арестовали за призывы совершать теракты

Житель Петербурга арестован по трем эпизодам дела о публичных призывах к терроризму. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов города в Telegram.

Игоря Плая обвиняют в совершении преступлений, предусмотренных частью 2 статьи 205.2 (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности в интернете) УК РФ.

Как сообщили в пресс-службе городских судов, в 2024 году Плай в ответ на публикации в мессенджере Telegram разместил призывы к террористической деятельности, обращенные к широкому кругу пользователей платформы.

«Плай был задержан 20 марта. Ему предъявлено обвинение. В ходе допроса вину в инкриминируемых деяниях он не признал», — говорится в сообщении.

Ранее в Геленджике задержали мужчину за призывы к терактам. Он обвиняется по статье 205.2 («Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма») УК РФ.