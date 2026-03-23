22:43, 23 марта 2026

Парк Победы в российском городе завалило фекалиями

Жители Казани пожаловались на заваленную фекалиями землю в парке Победы
Полина Кислицына (Редактор)

Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости

В Казани территорию парка Победы и возле Малого Лебяжьего озера завалило фекалиями. Внимание на ситуацию обратил Telegram-канал Mash Iptash.

По информации канала, Роспотребнадзор выявил превышение по колиформным бактериям и энтерококкам, способным вызвать острые кишечные инфекции, диарею, а также заболевания кожи, рта и мочеполовых путей. Загрязнение земли оказалось настолько сильным, что ее признали опасной. Отмечается, что впервые опасные нарушения выявили еще летом 2025 года. С тех пор руководство парков и скверов уже четыре раза получало соответствующие предостережения, однако результата это не дало. На вопрос журналистов о том, почему ничего не меняется, их представители не ответили.

Ранее жители Калининграда пожаловались на многоэтажный дом, который утонул в фекалиях.

