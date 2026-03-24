Apple подняла цены на один вид устройств

06:37, 24 марта 2026

Apple подняла цены на внешние накопители из-за дефицита памяти
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: STR / NurPhoto via Getty Images

Корпорация Apple подняла цены на внешние накопители из-за кризиса памяти и дефицита. Об этом сообщает Bloomberg.

Колумнист агентства Марк Гурман обратил внимание, что Apple начала продавать один вид устройств в своем интернет-магазине с заметной наценкой. Недавно он заметил, что компания подняла цены на несколько моделей внешних накопителей как на своем веб-сайте, так и в розничных магазинах.

Так, внешний накопитель SanDisk на 4 терабайта, который раньше стоил около 500 долларов (41 тысяча рублей), теперь стоит 1200 долларов (99 тысяч рублей). Модель емкостью 1 терабайт подорожала со 120 (9 тысяч рублей) до 360 долларов (30 тысяч рублей).

«Проблема выходит за рамки повышения цен. Во многих случаях найти товар в наличии вообще невозможно», — заметил Гурман. Аналогичная ситуация наблюдается в Best Buy, Amazon и у других американских ретейлеров. По прогнозу специалиста, в обозримом будущем проблема сохранится.

При этом компания не стала поднимать цены на свои устройства.

В конце марта специалисты по безопасности призвали обновить iPhone, чтобы защитить устройства от вредоносного ПО Coruna. Как правило, хакеры организовывали атаки на смартфоны под управлением iOS 18.

