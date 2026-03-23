14:23, 23 марта 2026Наука и техника

Миллионы iPhone призвали срочно обновить

Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Maxim Shemetov / Reuters

Миллионы устройств Apple оказались атакованы через украинские веб-сайты. Об этом сообщает Reuters.

На атаку обратили внимание специалисты компаний Lookout, iVerify и Google. Они обнаружили, что через сайты в интернете, преимущественным образом расположенные на Украине, распространялось вредоносное программное обеспечение (ПО) под названием Coruna. Эксперты предложили пользователям девайсов Apple обновить свои устройства.

По словам ведущего исследователя Lookout Джастина Альбрехта, организаторы атак преследуют цели кражи денег своих жертв. Исследователи заявили, что пока неясно, сколько iPhone уязвимы перед атаками. Однако они точно узнали, что вирусные программы эффективны на iPhone, которые работают с версиями iOS от 18.4 до 18.6.2. Эти версии операционной системы (ОС) вышли летом 2025 года, и поэтому специалисты призвали владельцев девайс срочно установить обновления.

Представитель Apple заявил, что уязвимости были нацелены на «устаревшее программное обеспечение». Также он подтвердил, что для защиты от атак нужно установить актуальное обновление iOS.

Ранее представитель агентства TelecomDaily Денис Кусков заявил, что хакеры нашли способ слежки за людьми через умные колонки. Также он отметил, что злоумышленники могут атаковать любое устройство, подключенное к интернету.

