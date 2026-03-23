IT-эксперт Кусков: Для защиты от подслушивания надо отключать умные колонки

Хакеры нашли способ слежки за людьми через умные колонки. О том, как от этого защититься, рассказал генеральный директор информационно-аналитического агентства TelecomDaily Денис Кусков в беседе с «Ридусом».

Эксперт напомнил, что большинство колонок имеют функцию принудительного выключения микрофона. Ее, по словам Кускова, желательно использовать. «Если вы не работаете с колонкой в данный момент, можно отключать ее от электричества», — добавил он.

IT-эксперт уточнил, что хакеры могут атаковать любое устройство, подключенное к интернету. В связи с чем Кусков рекомендовал связываться с компанией-разработчиком и следовать ее инструкциям по обновлению и восстановлению системы, если умная колонка активируется и работает самопроизвольно.

Ранее россиян предупредили о случаях слежки через умные колонки. Специалисты рекомендовали при подозрительной активности отключить устройство от питания или интернета, а также поменять пароль от аккаунта, к которому привязана умная колонка.