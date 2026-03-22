00:17, 23 марта 2026

Россиян предупредили о случаях слежки через умные колонки

Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Howard Bouchevereau / Unsplash

Злоумышленники могут использовать умные колонки для слежки за пользователями. Об этом со ссылкой на экспертов Kaspersky предупредило Управления по борьбе с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области в Telegram.

Россиян предупредили, что существуют тревожные сигналы, которые могут свидетельствовать о взломе устройства. В частности, стоит обратить внимание, когда колонка начинает работать сама по себе, включается музыка, выполняются странные команды. Также на взлом могут указывать «левые» устройства или действия в истории аккаунта.

Специалисты рекомендовали при подозрительной активности отключить устройство от питания или интернета, а также поменять пароль от аккаунта, к которому привязана умная колонка. Помимо этого эксперты посоветовали проверить список подключенных устройств и удалить незнакомые, а также обновить прошивку и приложения до последних версий.

Ранее генеральный директор SberDevices Дмитрий Рыжих заявил об отсутствии подтвержденных взломов умных колонок.

До этого эксперты Центра цифровой экспертизы Роскачества в разговоре с «Лентой.ру» назвали способы создать безопасный пароль для почт, мессенджеров и соцсетей. Так, длина пароля должна быть не менее 16 символов.

