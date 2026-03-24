Минобороны России сообщило о контроле над селом Песчаное в Харьковской области

Российская армия взяла под контроль населенный пункт Песчаное в Харьковской области. Об этом журналистам заявили в Минобороны России в ходе ежедневного брифинга о ситуации в зоне специальной военной операции (СВО).

Как уточнили в ведомстве, село заняли подразделения российской группировки войск «Север».

Кроме того, бойцы нанесли поражение живой силе и технике четырех бригад Вооруженных сил Украины (ВСУ), бригады Нацгвардии и бригады теробороны в районах населенных пунктов Волоховское, Избицкое, Колодезное и Шевяковка Харьковской области, а также Кондратовка, Малая Корчаковка и Мирополье Сумской области.

По данным Минобороны России, за сутки Киев потерял в зоне ответственности «Севера» свыше 235 военнослужащих, 10 автомобилей, 4 боевые бронемашины, орудие полевой артиллерии и станцию контрбатарейной борьбы. Уничтожены пять складов материальных средств.

Ранее военный эксперт Андрей Марочко сообщил, что ВСУ отступили из поселка Червоное в Донецкой народной республике. По его словам, населенный пункт «находится в серой зоне», а окрестности контролируют российские дроны.