Стало известно об отступлении ВСУ из одного населенного пункта

Марочко сообщил об отступлении ВСУ из Червоного

Вооруженные силы Украины (ВСУ) отступили из поселка Червоный в Донецкой народной республике, операторы дронов ВС России полностью контролируют окрестности населенного пункта. Об этом сообщил военный эксперт Андрей Марочко в беседе с ТАСС.

«Червоное, по сути, уже находится в серой зоне: его окрестности полностью контролируются нашими дроноводами», — сказал Марочко. Он добавил, что, вероятно, в ближайшее время Минобороны сообщил «положительные новости» с этого участка.

19 марта сообщалось, что ВС России взяли под контроль село Федоровка Вторая в ДНР.