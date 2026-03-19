Российские войска взяли под контроль населенный пункт в зоне СВО

Минобороны: ВС России взяли под контроль село Федоровка Вторая в ДНР

Вооруженные силы (ВС) России взяли под контроль населенный пункт в зоне проведения специальной военной операции (СВО). Об этом журналистам сообщили в Минобороны РФ.

Речь идет о селе Федоровка Вторая в Донецкой народной республике (ДНР), где боевые действия вели подразделения группировки войск «Юг».

Противник за сутки лишился более 185 бойцов, семи боевых бронированных машин, 11 автомобилей, орудия полевой артиллерии, а также четырех складов с боеприпасами и станции радиоэлектронной борьбы.

Ранее стало известно, что в ночь на 19 марта средства противовоздушной обороны (ПВО) перехватили и уничтожили 138 беспилотников ВСУ. Больше всего дронов — 40 — было сбито в Краснодарском крае.