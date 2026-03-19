07:55, 19 марта 2026Россия

Появились подробности отражения ночной атаки ВСУ на Россию

Минобороны России сообщило об уничтожении 138 беспилотников ВСУ за ночь
Константин Лысяков (Редактор отдела «Россия»)
Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости

В ночь на 19 марта средства противовоздушной обороны (ПВО) перехватили и уничтожили 138 беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ). Подробности отражения атаки сообщили в Минобороны России.

Как уточнили в ведомстве, 40 дронов сбиты в Краснодарском крае, 28 — в Ставропольском, 35 — в Крыму, 8 — в Курской области и 2 — в Ростовской. Кроме того, 18 беспилотников уничтожены над акваторией Азовского моря и еще 7 — Черного моря.

Информацию о районах уничтожения дронов и возможных последствиях на земле в Минобороны не привели.

Ранее губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров сообщил, что в Кочубеевском округе региона из-за падения обломков дрона на частный дом пострадала женщина. Кроме того, в Невинномысске повреждены фасады и остекление нескольких зданий.

До этого губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что жертвой атаки дронов стал мужчина. Еще два человека пострадали.

В Таганроге Ростовской области из-за падения обломков беспилотников повреждено остекление в многоквартирном доме. Информация о жертвах и пострадавших не поступала.

    Последние новости

    Губернатор раскрыл последствия ночной атаки ВСУ на российский регион

    Рост цен в США ускорится

    Защита приговоренного к 24 годам «крабового короля» попросила отменить приговор

    В США заявили о неспособности сбивать иранские ракеты

    Пентагон запросил сотни миллиардов долларов на войну с Ираном

    Россияне пересели с коктейлей на ликеры

    Порноактер пожаловался на взрывающийся пенис после супервиагры

    Появились подробности отражения ночной атаки ВСУ на Россию

    Новосибирский губернатор прокомментировал массовый убой скота в регионе

    В России захотели снизить утильсбор для некоторой техники

    Все новости
