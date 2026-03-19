Россиянин погиб при атаке ВСУ на Севастополь

Губернатор Развожаев: Мужчина погиб в результате атаки БПЛА ВСУ на Севастополь

Мужчина погиб в результате атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Севастополь, сообщил губернатор региона Михаил Развожаев в Telegram.

«К сожалению, есть жертвы. В результате атаки ВСУ на Севастополь погиб мужчина, который во время атаки находился в одном из частных жилых домов в СНТ», — говорится в сообщении.

Предварительно, также пострадали два человека, у них травмы средней тяжести.

Ранее в ходе отражения воздушной атаки ВСУ на Севастополь системы противовоздушной обороны сбили уже 14 беспилотных летательных аппаратов. Как уточнил Развожаев, загорелась трава в районе Стрелецкой бухты. Кроме того, в районе парка Победы загорелся небольшой участок крыши в здании апартаментов. Также в районе Фиолента начался пожар в частном доме.