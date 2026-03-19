Раскрыты подробности атаки ВСУ на российский город

Развожаев: Над Севастополем сбили 14 беспилотников, возникло несколько пожаров

В ходе отражения воздушной атаки Вооруженных сил Украины на Севастополь системы противовоздушной обороны сбили уже 14 беспилотных летательных аппаратов. Как сообщил в Telegram-канале губернатор Михаил Развожаев, возникло несколько пожаров.

Как уточнил чиновник, загорелась трава в районе Стрелецкой бухты. Кроме того, в районе парка Победы загорелся небольшой участок крыши в здании апартаментов. Также в районе Фиолента начался пожар в частном доме.

«По предварительной информации никто из людей не пострадал», — говорится в сообщении.

Ранее Развожаев сообщал о ликвидации двух воздушных целей в небе над городом.