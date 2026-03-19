Губернатор раскрыл последствия ночной атаки ВСУ на российский регион

Слюсарь: В Таганроге из-за падения обломков БПЛА повреждено остекление в доме

В Таганроге из-за падения обломков беспилотников было повреждено остекление в многоквартирном доме. Последствия ночной атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на российский регион раскрыл глава Ростовской области Юрий Слюсарь.

«Минувшей ночью в ходе отражения воздушной атаки на Ростовскую область БПЛА уничтожены в городе Таганрог. Люди не пострадали», — отметил губернатор.

Он уточнил, что возгорания не произошло, на месте работали оперативные службы. Информация о других последствиях уточняется.

Ранее сообщалось, что в ночь на 19 марта силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили около 10 беспилотных летательных аппаратов над Невинномысском Ставропольского края. Местные жители рассказали о сильных взрывах.