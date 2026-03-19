03:44, 19 марта 2026Россия

В российском городе прогремели сильные взрывы

Shot: ПВО работает в Невинномысске, сбито около 10 БПЛА
Марина Совина
Марина Совина

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Сильные взрывы гремят в городе Невинномысск Ставропольского края. Об этом написал Telegram-канал Shot.

Известно, что над городом силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили уже около 10 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Местные жители сообщили, что мощные взрывы стали раздаваться у промзоны после двух часов ночи. Всего прозвучали 15-20 взрывов.

Очевидцы рассказали, что проснулись от громких звуков. Они также сообщили, что в окнах тряслись стекла, а у автомобилей во дворе срабатывали сигнализация. Официальные данные о случившемся пока не поступали.

Ранее в ходе отражения воздушной атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Севастополь системы ПВО сбили уже 14 дронов. До этого сообщалось о ликвидации двух воздушных целей в небе над городом.

    Последние новости

    Главный порт Ирана на Каспии подвергся атаке с воздуха. Израиль нанес удары по кораблям и ряду зданий

    Полуголый мужчина танцевал тверк на крыше джипа и попал в аварию

    Модель на фото топлес раскрыла секрет наряда для афтепати «Оскара»

    В российском городе прогремели сильные взрывы

    Россиянин погиб при атаке ВСУ на Севастополь

    Вероятность начала Трампом наземной операции в Иране оценили

    США допустили отправку тысяч солдат на Ближний Восток

    Россиянин описал Мозамбик словами «одиночные прогулки ночью — плохая идея»

    Назван срок исчезновения сугробов в Москве

    Назван самый уродливый в мире военный самолет

    Все новости
