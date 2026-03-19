В российском регионе во время отражения массированной атаки ВСУ пострадала женщина

Владимиров: На Ставрополье из-за падения обломков БПЛА пострадала женщина

В Ставропольском крае во время отражения массированной атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) пострадала женщина. Об этом сообщил глава российского региона Владимир Владимиров в Telegram.

«К сожалению, в Кочубеевском округе пострадала женщина в результате падения обломков БПЛА на частное домовладение. Угрозы жизни нет, с ней работают медики», — рассказал губернатор.

Он добавил, что повреждений важной инфраструктуры не последовало. В Невинномысске в результате атаки повреждения получили фасады и остекление в нескольких зданиях.

Ранее сообщалось, что в ночь на 19 марта силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили около 10 беспилотных летательных аппаратов над Невинномысском Ставропольского края. Местные жители рассказали о сильных взрывах.

В Таганроге из-за падения обломков беспилотников было повреждено остекление в многоквартирном доме. Как уточнил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь, люди не пострадали, возгорания не последовало.

